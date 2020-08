Nell’attesa di mettere a segno gli ultimi colpi in entrata, la dirigenza del Modica Calcio, focalizza il suo obiettivo nelle riconferme degli atleti in quota under che possono essere utili alla causa rossoblu.

E dopo le riconferme di Salimina Hydara, Gianmarco Galfo, Christian Denaro e gli

arrivi in rossoblù di Giorgio Iemmolo, Gabriele Fidone e Peppe Virdieri, arriva la riconferma anche per il jolly di difesa Micolay Di Raimondo.

Fisico longilineo e dotato di buona tecnica, Micolay Di Raimondo è già da qualche anno nel giro della prima squadra. Ha fatto il suo esordio in rossoblu nella stagione 2018/2019 nell’ultima gara di campionato sul campo della Barrese, fu impiegato con buoni risultati da difensore centrale. Nel recente passato è stato sul taccuino di qualche altra squadra di Promozione, ma il classe 2001 ha

preferito continuare a crescere nelle file dei “Tigrotti”.

“ Micolay è un giovane interessante che in questi anni ha fatto grandi progressi spiega il DG Pippo Vicari – la voglia di lavorare e apprendere non gli manca, deve solo cercare di essere più continuo e per farlo deve mettere sempre lo stesso impegno che da qualche tempo mette in allenamento. Ragazzo serio – continua – che sa stare nello spogliatoio dove è ben voluto da tutti. Così come detto per gli altri under – conclude Vicari – anche lui deve impegnarsi e lavorare sodo per

cercare di sfruttare al meglio ogni minima opportunità che mister Trombatore gli concederà”.

“ Sono onorato di vestire anche per il prossimo anno la maglia del Modica Calcio – spiega Micolay Di Raimondo – per me, quella rossoblù è una maglia molto importante perchè – continua – oltre a essere la maglia della città in cui sono nato è anche la maglia della squadra che mi ha cresciuto calcisticamente fin dalle

giovanili. Voglio dare il massimo come ho sempre fatto – conclude Micolay Di

Raimondo – e non deludere nessuno se chiamato in causa”. Il tecnico Orazio Trombatore, intanto,visto lo slittamento di una settimana dell’inizio della stagione regolare, ieri dopo la fine della seduta di allenamento ha ​

dato il “rompete le righe” per la pausa ferragostana a tutta la rosa attualmente a sua disposizione.

I “Tigrotti” torneranno ad allenarsi lunedì pomeriggio alle 17 e inizieranno ad alzare i ritmi per arrivare nelle migliori condizioni possibili al primo impegno ufficiale in programma il 6 settembre con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di cui ancora non si conosce l’avversario. La gara di ritorno è fissata per la domenica successiva, mentre la prima gara di campionato è stata

programmata per il 20 di settembre.

Salva