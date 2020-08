Modica, furto in appartamento. Rubati fucili

Una serie di furti sono stati compiuti negli ultimi giorni alla Circonvallazione Ortisiana di Modica. Ignoti agiscono prevalentemente in appartamenti i cui proprietari si sono trasferiti nelle abitazioni estive. In un caso, sono riusciti a forzare il portoncino blindato di un appartamento al terzo piano di un condominio, portando via una cassaforte contenente quattro fucili che il proprietario aveva ereditato e che teneva a casa. I malviventi per portare via tutto hanno utilizzato, addirittura, l’ascensore indisturbati. I ladri sarebbero in possesso della cosiddetta chiave “bulgara”, uno strumento che permette di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a “doppia mappa” senza avere la chiave originale e senza smontare la serratura della porta blindata.

