Modica Calcio, riconfermato Gianmarco Galfo

Altra riconferma importante nelle file del Modica Calcio, che ieri ha iniziato la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. A mettere nero su bianco è stato il centrocampista, classe 2001, Gianmarco Galfo che anche per la prossima stagione indosserà la maglia dei “Tigrotti”.

Una riconferma importante quella del “gioiellino” rossoblu, che nelle prime due stagioni al Modica Calcio si è messo in evidenza risultando tra i migliori giovani della Promozione. Lo scorso hanno è stato anche convocato con la Rappresentativa regionale Juniores che doveva partecipare al “Trofeo delle Regioni”. Su Galfo, avevano messo gli occhi addosso anche altri club di serie superiore, ma il giovane “tigrottino” ha preferito rimanere nella squadra che rappresenta la sua città.

“Per me – spiega Gianmarco Galfo – è un grande onore continuare a vestire la maglia della mia città. Fare parte del progetto iniziato lo scorso anno mi inorgoglisce e mi stimola a dare sempre il massimo. Ringrazio la dirigenza tutta – continua – che crede in me e spero di ricambiare la stima nei miei confronti dando sempre il massimo in campo ogni qualvolta che il mister mi chiamerà in causa. Darò il massimo per questi colori e per questa squadra – conclude Galfo – che mi sta permettendo di crescere in tutto i sensi e non soltanto calcisticamente. Spero di poter tornare al più presto a giocare davanti ai nostri tifosi al quale chiedo di continuare a starci vicino come hanno sempre fatto”

Gianmarco Galfo per motivi di lavoro, si aggregherà alla comitiva rossoblù dopo Ferragosto, e sarà a disposizione dello staff tecnico di Orazio Trombatore che avrà il compito di fargli recuperare il leggero ritardo con il quale si aggregherà ai rossoblu.

“Per noi – spiega il DS Peppe Riela – Gianmarco Galfo è un valore aggiunto in quota under, e nonostante sia un classe 2001 dal sottoscritto,ma anche da tutto il resto della dirigenza dirigenza è considerato un giocatore importante e fondamentale. Galfo – continua – È un ragazzo che ha già alle spalle due campionati di Promozione e quindi conosce bene la differenza tra giocare nei settore giovanili e in una prima squadra. Le sue doti tecniche sono indiscutibili, tanto da far gola anche a squadre di serie superiore. Siamo contenti di averlo con noi – conclude il DS del Modica Calcio – perchè insieme agli altri under che abbiamo in rosa possono darci una grossa mano per raggiungere i nostri obiettivi”

