A seguito dell’ordinanza del sindaco di Pozzallo del 12 agosto scorso, con la quale si dispone la sospensione di “tutte le manifestazioni o iniziative aperte al pubblico che si svolgono all’aperto o in una struttura al chiuso già programmate su tutto il territorio comunale”, il Comitato promotore dell’evento culturale “Presentazione a Villa Tedeschi del libro “The Society of the Citizens of Pozzallo” (2019) di Michele Giardina, pubblicato da Armando Siciliano Editore, in calendario il 21 agosto 2020, preso atto delle sopravvenute cause di forza maggiore, si è attivato immediatamente per trovare valide alternative per portare a termine l’importante appuntamento molto atteso in città e in provincia.

In attesa di notizie concrete il Comitato, mentre si scusa per l’inconveniente con gli amici e le numerose persone che avevano già annunciato la loro presenza, conta di risolvere il problema nel giro di qualche giorno.

Salva