Incidente mortale a Marina di Modica. Vittima Alberto Vicari

E’ un imprenditore modicano, Alberto Vicari, 50 anni, produttore di cioccolata (la sua azienda è in Via Mercè nei pressi della Basilica Madonna delle Grazie), la vittima dell’incidente stradale mortale avvenuto stamattina a Marina di Modica, sulla provinciale 66. L’uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’autovettura Mitsubishi, condotta un 50enne residente a Sampieri, che proveniva da Pozzallo, direzione Sampieri. L’auto avrebbe invaso la corsia opposta da dove proveniva la moto guidata da Vicari, diretto a Pozzallo. L’impatto è stato violento. Il 50enne è deceduto sul colpo. I rilievi in corso sono della polizia locale di Modica.

