“Tra Melagrana e Gelsomini”, è stato il titolo di un percorso letterario organizzato domenica 9 agosto dal Lions Club di Modica con l’attore Alessandro Romano accompagnato con la fisarmonica e le percussioni da Giuseppe Sarta. L’itinerario articolato come un viaggio alla scoperta di luoghi, storie, scorci, “luci e ombre” della Sicilia si è snodato da salita De’ Barbieri, di fronte la scalinata di San Pietro, fino alla suggestiva cornice del Chiostro di S. Anna attraversando l’antico quartiere ebraico di Cartellone. La magistrale interpretazione di Alessandro Romano di autori moderni e della liricità greca ha incantato il folto pubblico presente nonostante le limitazioni per l’emergenza COVID. Il chiostro di S. Anna è stato aperto per l’occasione dopo mesi di chiusura dovuti al lockdown grazie alla disponibilità del consiglio direttivo della Fondazione Ente Liceo Convitto. “A nome del direttivo e di tutti i soci – commenta Luca Garaffa, presidente Lions Club di Modica – si ringrazia per la riuscita dell’evento il Sindaco di Modica e la fondazione Liceo Convitto, presieduta da Teresa Floridia, per la cortese ospitalità presso il chiostro di S. Anna. Il ricavato sarà interamente destinato alla realizzazione di iniziative del Lions club di Modica nei territori di Modica, Pozzallo e Ispica

