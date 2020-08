Rinvio elezioni a Vittoria. Sallemi: “Non è una sorpresa”

Il candidato a sindaco della città di Vittoria Salvo Sallemi, in merito alla data del voto, ha dichiarato: “Come sancito dalla disciplina nazionale per i Comini sciolti si dovrà tenere un turno elettorale straordinario che non coinciderà quindi con la data del 4 ottobre e la Regione Siciliana dovrà individuare una data compresa tra ottobre e novembre per il voto a Vittoria. Di certo noi auspichiamo, così come vuole tutta la città, il voto al più presto per avere il ritorno della democrazia in città e un’amministrazione scelta dai vittoriesi. Attenderemo quindi con serenità la data che verrà indicata dalle istituzioni al contrario di chi, anche in questo caso, trova l’occasione per fare polemiche, per vomitare odio e rabbia e per vedere fantasmi che non esistono. L’ennesima dimostrazione di uno scarso rispetto istituzionale da parte di qualche candidato che, però, non sorprende

