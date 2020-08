Vittoria. Lega e Mpsi a sostegno del candidato sindaco Sallemi

Le forze politiche che rappresentano parte del centrodestra a Vittoria, Lega e il Movimento politico Sviluppo ibleo, hanno partecipato, in questi mesi, alle trattative elettorali per dare vita a un tavolo unitario, esprimendo la propria disponibilità a una convergenza di massima, affinché emergesse un candidato unitario in grado di portare avanti le esigenze della coalizione e di esprimere le necessità dei moderati e non solo. E’ lungo questa direzione che il partito ed il movimento si sono sempre autodeterminati con riferimento all’appuntamento con le urne del 4 e 5 ottobre prossimo a Vittoria, prendendo atto, a un certo punto, del passo indietro degli allora candidati che avevano fornito la propria disponibilità in tal senso, Andrea La Rosa e Salvo Sallemi, per favorire la sintesi e puntare su una candidatura unitaria. Da quel momento in poi, però, il quadro politico è diventato più complesso, il panorama frastagliato, si è dovuto prendere atto di alcune decisioni che in quella fase non hanno consentito di sviluppare un ragionamento su cui il tavolo locale puntava parecchio, quello, per l’appunto, dell’unitarietà. Era stato preso atto, quindi, della candidatura di Sallemi, espressione di Fratelli d’Italia, e subito dopo della ufficializzazione della candidatura di Nello Dieli. A distanza di qualche giorno sono arrivate le determinazioni di Diventerà Bellissima e del gruppo che si riconosce nell’on. Giorgio Assenza che ha comunicato la propria posizione di sostegno a Sallemi così come ha fatto, qualche tempo dopo, anche Forza Italia. L’auspicio di Lega e di Mpsi, sin dall’inizio, è stato quello di potere contare su un quadro unitario della coalizione ed ecco perché forniremo anche noi il nostro sostegno a Salvo Sallemi ritenendolo essere espressione concreta delle varie anime che compongono la coalizione. Siamo soddisfatti che, per il bene della città, si sia riusciti a trovare una sintesi il più possibile sostenibile con il percorso che si intende portare avanti. Adesso, tutti uniti e compatti per animare al meglio una campagna elettorale che si annuncia stimolante ed esaltante.

