Modica. Istruzioni per visitare gli ospiti delle case di riposo

In una circolare del Sindaco di Modica viene spiegata la metodologia da adottare per visitare i propri cari ospiti delle case di riposo del territorio. I titolari delle strutture potranno autorizzare l’accesso per visita ai propri cari rispettando le seguenti prescrizioni:

1) Sono ammesse le visite solo ed esclusivamente ai parenti stretti e ad un solo di loro al giorno;

2) È consentita la visita per un massimo di mezz’ora;

3) Per metà del numero degli ospiti la visita sarà consentita nelle ore antimeridiane, per l’altra metà nelle ore pomeridiane;

4) Si suggerisce l’alternanza degli orari;

5) Si fa obbligo a tutti i visitatori di indossare la mascherina chirurgica;

6) Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di misurare la temperatura a tutti i visitatori;

7) Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di registrare il nominativo del visitatore;

8) Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di fare rispettare, durante le visite, il distanziamento di almeno un metro con l’ospite;

9) Si fa obbligo ai titolari delle case di riposo di effettuare un breve colloquio ai parenti per verificare eventuali situazioni di rischio e si allega proposta dello stesso.

La presente circolare rimane in essere fino a nuove disposizioni e potrà essere revocata in qualsiasi momento se i dati epidemiologici della Regione dovessero confermare una ripresa dei casi di contagio da coronavirus.

