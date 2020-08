Marina di Ragusa. Firmato comodato d’uso per parcheggio Eurospar

Firmato stamani in Municipio il contratto di comodato tra il Comune di Ragusa e la Merkant srl, che consentirà di aprire gratuitamente al pubblico il parcheggio del supermercato Eurospar di via Caboto a Marina di Ragusa.

L’area di sosta, da 250 posti, sarà disponibile tutti i giorni, da sabato 8 a domenica 16 agosto, e nei weekend fino al 30 settembre, dalle ore 22.00 alle 02.30, orario entro il quale occorrerà tassativamente spostare i veicoli vista la chiusura del sito.

“Dopo la nuova area di sosta nei pressi del Luna Park – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale, Ciccio Barone – grazie alla sensibilità dell’amministratore Fabiano Iacono, che ringrazio, si realizza un ulteriore strumento per decongestionare il traffico serale della frazione in un luogo facilmente accessibile e al tempo stesso non distante dal centro. Avevamo promesso massimo impegno per ridurre la pressione veicolare che nelle serate estive attanaglia Marina e, nonostante il nostro progetto iniziale di un’ampia ztl con parcheggi esterni e navette sia stato rinviato a causa dei precedenti limiti sulla capienza dei mezzi pubblici, continuiamo a lavorare per mantenere la promessa. Fa piacere che il nostro intento continui a trovare condivisione e collaborazione da parte dei privati.”

