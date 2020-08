Scicli. Divieto di accesso in spiaggia attivo dalle 21 alle 6

Il Comune di Scicli ricorda che con ordinanza del sindaco del giugno 2020 l’accesso alle spiagge del litorale sciclitano è precluso dalle 21 alle 6 di tutti i giorni, in ragione del fatto che si usciva dal lockdown.

Approssimandosi alcune date sensibili per il fascino che suscitano nell’immaginario collettivo, in particolar modo fra i giovani, come la sera del 10 agosto e quella del 14 agosto, non solo il divieto è in vigore e la polizia municipale farà i dovuti controlli, ma ci si appella anche al senso di responsabilità dei cittadini a non violare tale norma.

Un invito particolare è rivolto ai ragazzi e ai giovani affinché in questa fase così delicata diano ancora una volta esempio virtuoso di rispetto delle regole e di senso di grande responsabilità.

Salva