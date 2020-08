Finanziamento corsi per i marittimi. La richiesta di Ammatuna

Incontro nel pomeriggio di oggi del sindaco Roberto Ammatuna con l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione Roberto Lagalla.

Il Sindaco ha sollecitato l’Assessore a rifinanziare la legge dei corsi propedeutici all’imbarco dei marittimi.

Nell’anno 2010, l’allora Onorevole Ammatuna, fece approvare dal Parlamento Siciliano la legge che prevedeva il finanziamento per i corsi dei marittimi.

Da allora, la legge non è stata più finanziata e tutti i giovani marittimi pozzallesi e siciliani hanno dovuto sostenere di tasca propria il costo dei corsi necessari all’imbarco.

L’Assessore Lagalla, grande amico del sindaco Roberto Ammatuna, ha promesso il suo massimo impegno per dare adeguate risposte ad una categoria, quella dei marittimi, importante non solo per Pozzallo ma anche per l’intera Sicilia.

