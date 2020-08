Ragusa. Avvicendamento ai vertici dell’Arma iblea

Dopo 4 anni, lasciano Ragusa per altri incarichi prestigiosi il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile, capitano Maria Chiara Soldano, e il comandante di Compagnia, capitano Elisabetta Spoti.

“Ho voluto incontrarle stamani – dichiara il sindaco Peppe Cassì – non solo per augurare loro il meglio per le rispettive carriere, che sono certo saranno contrassegnate da importanti successi, ma anche per ringraziare entrambe della dedizione con cui hanno lavorato al servizio di Ragusa.”

