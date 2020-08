Degenerazione movida. Parla il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì

“Dai riscontri, numerosi, che abbiamo, anche questa estate Marina di Ragusa spicca nel contesto siciliano per qualità della vita, dei servizi e offerta turistica, capace di essere attrattiva oltre le previsioni in quest’anno particolare.

Anche Marina di Ragusa, dichiara il SIndaco di Ragusa Peppe Cassì, sta vivendo quel fenomeno di degenerazione della movida che sta colpendo diverse località di richiamo di tutta Italia, in particolar modo quelle marittime; ed è per questo che stamani si è nuovamente riunito in Prefettura il tavolo di coordinamento interforze sull’ordine pubblico da noi richiesto.

È stato quindi definito un ulteriore incremento del presidio, tanto di uomini, anche in borghese, quanto di mezzi. Non sarà però solo un potenziamento quantitativo: nella giornata di domani, infatti, la Questura coordinerà una rimodulazione di tutto il sistema di pattugliamento al fine di ottimizzare la presenza delle forze disponibili, e a cui prenderemo parte come Polizia Municipale.

Resta però un principio educativo da cui nessuno è esente, conclude Cassì: al di là della movida, che di per sé non è fenomeno da demonizzare a prescindere, di fronte alle crescenti intemperanze da parte di giovanissimi, tutti dobbiamo sentirci coinvolti in un processo di accrescimento del senso civico e del rispetto per gli altri; valori fondamentali per una comunità modello come la nostra”.

