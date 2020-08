Santa Croce Camerina. Spostati alcuni eventi previsti ad agosto

A seguito dei nuovi casi di positività al Coronavirus in alcune zone della provincia di Ragusa, l’Amministrazione comunale di Santa Croce ha deciso di spostare a data da destinarsi, due eventi previsti nel cartellone estivo per il mese di agosto 2020. Pertanto la manifestazione equestre prevista per il prossimo 7 agosto e il concerto della band musicale rock progressivo italiano New Trolls in programma il 18 agosto 2020, sono state spostate a settembre.

L’amministrazione comunale, in un’ottica di responsabilità, aveva già escluso a monte iniziative che comportassero assembramenti e riunioni incontrollate di pubblico, tipiche dei grandi eventi.

“Abbiamo ritenuto importante – dichiara il videsindaco Filippo Frasca -, alla luce dei nuovi casi di contagio da Coronavirus in alcune zone della provincia di Ragusa, spostare questi due grandi eventi organizzati per agosto 2020. Desidero precisare anche che i contagi di queste ore NON hanno interessato il territorio di Santa Croce Camerina. Una precauzione necessaria ed utile che ci permetterà di non avere assembramenti pericolosi e di avere un mese di settembre all’insegna risso di eventi, probabilmente per i festeggiamenti in onore a Santa Rosalia.

