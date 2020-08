Peppe Aglianò non potrà difendere la porta del Modica calcio

Peppe Aglianò, non potrà difendere la porta del Modica nella prossima stagione. Motivi strettamente personali, infatti, hanno costretto l’esperto guardiapali a “staccare” la spina per un periodo per poter tornare al più presto più forte di prima.

“Mi dispiace tantissimo non poter tornare a indossare la maglia del Modica Calcio – spiega Peppe Aglianò – ma, purtroppo sto attraversando un momento particolare della mia vita in cui sono costretto a fermarmi per motivi personali per un periodo per poter poi ripartire al più presto a fare quello che più mi piace; giocare a calcio. Non mi era stato difficile accettare la proposta del Ds Riela – continua – perchè conosco molto bene la piazza di Modica, conosco i tifosi, che sono splendidi e conosco bene la dirigenza che ringrazio per aver riposto la fiducia su di me. Ringrazio mister Trombatore per avermi voluto nel suo progetto e spero di poter molto presto lavorare con lui. Saluto il Ds Riela, tutta la dirigenza, la città e i tifosi. Anche io da oggi in poi sarò il primo tifoso dei “Tigrotti”- conclude – augurandomi di poter al più presto avere la possibilità di poter difendere la porta rossoblù.

“Siamo dispiaciuti quanto lui di non poter aver con noi Aglianò – spiegano i dirigenti del Modica Calcio – ma, le motivazioni che hanno impedito a Peppe di non poter al momento rispettare gli impegni presi sono motivazioni importanti. Speriamo che Peppe possa risolvere il tutto al più presto e che possa tornare quanto prima a calcare i campi di gioco, magari vestendo la maglia del Modica. Il nostro, non è un addio, ma un semplice arrivederci. Auguriamo a Peppe Aglianò le migliori fortune e che possa tornare più forte e

Salva