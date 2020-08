Il Ragusa Calcio ingaggia il centrocampista ivoriano Sangarè

Un altro colpaccio a centrocampo per il Ragusa Calcio 1949. La squadra azzurra si è assicurata le prestazioni per la stagione 2020-2021 del forte Abdul Karim Sangarè, ivoriano, classe 1998, proveniente dal Roccella Jonica dove ha giocato nel campionato di Serie D. Sangarè ha militato anche nel Marina di Ragusa contribuendo al successo della squadra rossoblù nel campionato di Eccellenza due stagioni or sono. “E’ una pedina di spessore che non scopriamo certo noi – afferma l’allenatore azzurro Filippo Raciti – e che, però, assieme a noi potrà contribuire a darci una grossa mano per sviluppare quel progetto di crescita che abbiamo in mente. Stiamo parlando di un ragazzo educato, sempre presente in mezzo al campo e con la mentalità da lavoratore che speriamo possa essere contagiosa per tutti gli altri in termini positivi”. E il presidente Giacomo Puma aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di quest’annuncio e dobbiamo ringraziare il direttore sportivo Carmelo Bonarrigo per la capacità che ha saputo mettere in campo nel condurre la trattativa. Se Sangarè giocherà con la maglia azzurra è anche per merito suo. Riteniamo che l’intelaiatura del gruppo sia abbastanza equilibrata. Non escludiamo altri colpi se le condizioni di mercato ce lo consentiranno”.

