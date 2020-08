Calcio. Il Città di Comiso ha avviato la preparazione atletica

L’Asd Città di Comiso ha ricominciato a sudare. Avviata la preparazione atletica. Da lunedì scorso, una seduta quotidiana di allenamenti per tastare il polso ai componenti del gruppo. Allo stadio Peppe Borgese gli esercizi di atletica consentono allo staff tecnico di avere piena contezza dei passi in avanti che sarà possibile muovere. L’organico è quasi al completo ma questo non significa che nel caso in cui se ne presentasse l’eventualità, non ci si darà da fare per compiere un ulteriore sforzo. E’ stato il presidente Salvatore Scifo ad augurare buon lavoro a tutto il gruppo. “Ce n’è davvero di bisogno – sostiene il vertice del sodalizio verdearancio – perché stiamo tutti dando il massimo andando incontro a una stagione, nel campionato di Promozione, con molte insidie, alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in corso, che non ci consente di programmare con serenità. I ragazzi che hanno risposto alle nostre convocazioni sono destinati a un futuro ricco di stimoli. Noi ce la stiamo mettendo tutta e speriamo di disputare il prossimo campionato alla grande con l’auspicio che il pubblico possa recitare il ruolo di dodicesimo uomo in campo”. E il diesse Alessandro Nifosì aggiunge: “Sono certo che sarà portato avanti un buon lavoro in fase di preparazione tecnica grazie al nostro staff che ha dimostrato, ancora una volta, di essere all’altezza della situazione. I ragazzi stanno soprattutto cercando di verificare quale il percorso migliore per arrivare preparati alle prime partite ufficiali. Percepisco attorno a noi un grande entusiasmo e questo può solamente spingerci a fare le cose meglio rispetto al recente passato. L’organico è destinato a rispondere presente alle nostre sollecitazioni”. Si continuerà a lavorare per tutta la settimana a dimostrazione dell’attenzione che la società sta profondendo a più livelli in questo scorcio iniziale della stagione.

