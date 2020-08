“Letture e autori al calar della sera”. Modica,serate culturali

Appuntamenti culturali a Modica organizzato dalla “storica” della Libreria “La Talpa” di Corso Umberto. Mercoledì 5 agosto si comincia e si finirà il 31 agosto. Saranno sette appuntamenti che inizieranno alle 19,30.

La location è la piazzetta sottostante il Duomo di San Pietro, antistante la sede de “La Talpa”, denominata il “Quadrato della Palma”, posto inventato dall’indimenticato Franco Antonio Belgiorno (foto).

“Letture e autori al calar della sera” sarà il tema dell’iniziativa con momenti di riflessione, attraverso la lettura e la recitazione di testi di autori locali e non solo da parte di attori, registi e di persone in qualche modo impegnate nel mondo della cultura locale. Il messaggio che l’iniziativa intende lanciare è quella di tutelare e valorizzare le librerie come luogo di meditazione e osservazione di opere ma anche spazio dove confrontare idee, passioni e desideri.

Questo il cartellone delle serate:

Mercoledì 5 agosto, Enzo Ruta che legge “Merica Bona”, “Donne Guai” e “Solo le corna ci salvano”.

Testi di Enzo Ruta.

Venerdì 7 agosto, Saro Spadola legge testi di Meno Assenza, Nannino Ragusa, Anonimi, Ciccio Sudano, Nino Martoglio, Trilussa, De Curtis e Giuseppe Bonafede.

Lunedì 10 agosto, Concetta Barone legge “La vecchia Scorticata” da “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile.

Mercoledì 12 agosto, Piero Pisana legge da “Guardiano di Nuvole” e da “Cartellonaria” di Franco Antonio. Belgiorno.

Venerdì 21 agosto, Marco Sammito legge “La Fiera del Sud Est”, “Annibale, le Alpi e lo spumone di Caffè” e la “La libreria della Talpa”. Testi di Marco Sammito

Venerdì 28 agosto, Carlo Cartier legge “L’incendio di Via Keplero” di Carlo Emilio Gadda

Lunedì 31 agosto, Giovanni Spadola legge ”Il tabacco fa male” di Anton Cechov.

