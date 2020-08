Incidente stradale Ragusa. Uno è in prognosi riservata

E’ ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa il ventottenne L.A. di Masi Torello, in provincia di Ferrara, a seguito dell’ incidente stradale occorsogli domenica intorno alle 23,30 sulla Ragusa Mare. Il giovane, che si trova in vacanza a Ragusa, era in bicicletta diretto verso Marina di Ragusa quando è stato investito da una Toyota Corolla che lo ha praticamente tamponato. Ha riportato lesioni e fratture. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sulla quale sta svolgendo accertamenti la Polizia stradale. Sul posto un’ambulanza del 118.

