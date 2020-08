Lavori dinanzi al nuovo Ospedale di Ragusa, viabilità nel caos

Nessuna indicazione. Con un percorso “alternativo” per raggiungere in maniera agevole il nuovo ospedale di Ragusa. Neppure la più elementare “comunicazione” alla centrale operativa dei mezzi di soccorso. I lavori sulla “provinciale” 60, Santa Croce Camerina-Ragusa – proprio all’ingresso del presidio sanitario – hanno provocato un vero e proprio caos. Nessun preavviso né un’adeguata segnaletica. Una situazione davvero grottesca. “Siamo alla follia – denuncia Angelo la Porta, presidente del movimento civico “Territorio” di Marina di Ragusa – ancora una volta registriamo la cattiva gestione della viabilità in un’area di fondamentale importanza per i cittadini. L’assessore Francesco Barone sta dimostrando, ogni giorno, sempre più la sua inadeguatezza nel saper ricoprire un ruolo così importante. Il fallimento del suo operato è dinanzi agli occhi di tutti”. Eppure le soluzioni, anche le più semplici, diventano estremamente difficili. “I percorsi alternativi ci sono – aggiunge La Porta – occorre un lavoro sinergico con l’azienda sanitaria per consentire l’accesso agli utenti da uno degli ingressi laterali dell’ospedale. Ma non siamo dei tecnici, o meglio ancora degli amministratori. Le soluzioni li deve dare l’assessore di riferimento”.

Salva