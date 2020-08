Firrincieli(M5S) sull’area camper di Marina di Ragusa

“In uno spazio, attivato di recente dall’ente di palazzo dell’Aquila e riservato principalmente ad autoveicoli e moto, alla fine del lungomare Andrea Doria, la sosta di una decina di camper, seppur legittima, pregiudica la funzionalità per cui lo stesso sito era stato individuato. Mentre, d’altro canto, l’area camper di via Falconara, che il Comune non ha potuto promuovere nella maniera più opportuna, essendo priva di tutta una serie di servizi, risulta essere pressoché vuota”.

E’ questo il senso della denuncia che arriva dal consigliere comunale M5s Ragusa, Sergio Firrincieli, capogruppo, tra l’altro a un mese dalla segnalazione, fatta il 4 luglio scorso, in cui si evidenziavano le necessità relative proprio al sito di via Falconara. “A distanza di tanto tempo, quando ormai l’estate è nel vivo – aggiunge Firrincieli – non è accaduto nulla. Salvo la realizzazione di una canaletta per l’impianto. L’area camper del Comune, dunque, resta senza servizi essenziali seppure, diciamolo pure ai camperisti, la stessa sia gratuita e, quindi, c’è la possibilità di usufruire di erogazione d’acqua e dell’opportunità di scaricare i reflui. Mancano ancora le colonnine per l’energia elettrica di cui palazzo dell’Aquila non si è occupato. In ogni caso, questo sito è attrezzato proprio per i camperisti mentre quello accanto alle giostre non è né segnalato, né pubblicizzato, né riqualificato allo scopo. Mi chiedo perché dall’amministrazione comunale nessuno si ponga il problema e si lascia fare come se nulla fosse. Si sottraggono spazi alla sosta delle auto e delle moto e in più, ci chiediamo, se così facendo non si rischia di creare la condizione per campeggiare in quello spazio, circostanza che è assolutamente vietata”.

