Da domai nei PTE sarà garantita la presenza del medico h24

Si avvia a conclusione positivamente la lunga battaglia dei Sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi sulla delicatissima problematica dei Presidi Territoriale di Emergenza della Provincia di Ragusa.

Dopo gli incontri dei giorni scorsi, oggi si conclude una vicenda molto sentita dalla comunità Iblea.

Come è noto i P.T.E. sono dei servizi operanti nel territorio formati da medici, infermieri e altri operatori specialisti nell’affrontare le problematiche dell’emergenza sanitaria.

In parole povere, questi importanti servizi sanitari salvano ogni anno tantissime vite umane.

Purtroppo da qualche settimana in alcuni dei P.T.E., nei turni notturni, non era prevista la presenza del medico specialista indebolendo così il più importante servizio dell’emergenza sanitaria del territorio.

La lunga battaglia dei sindaci Ammatuna, Giannone e Gurrieri ha indotto l’ASP di Ragusa a porre rimedio a tale grave deficienza.

Finalmente il Direttore Generale Aliquò ha ottenuto il via libera dell’Assessorato Regionale alla Salute per il pagamento delle ore di straordinario maggiorate a tutti i medici dei P.T.E.

Si mantiene così e in piena funzionalità un servizio salvavita importantissimo per tutto il territorio della provincia di Ragusa.

I tre sindaci ringraziano il dottor Aliquò e l’Assessore Razza che con il loro impegno hanno permesso il raggiungimento dell’importante risultato.

