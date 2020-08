Borrometi e Schisciano dicono ancora sì al Marina di Ragusa

I vertici societari del Marina di Ragusa calcio continuano incessantemente l’opera di costruzione della rosa da mettere a disposizione del tecnico Salvatore Utro. E’ ormai noto che la società privilegia la ‘linea verde’ con numerosi giovani che vestiranno i colori rossoblu. Su quest’ottica arriva oggi la riconferma per altri due calciatori che la scorsa stagione hanno dimostrato tutto il loro valore in campo.

Si tratta di Alessio Borrometi, e per lui è importantissimo sottolineare che è nato nel 2002 ed è uno dei ragazzi confermati nell’organico di prima squadra dopo essersi contraddistinto tra le file della nostra juniores la passata stagione, spesso convocato in serie D. Elogiamo anche la Game Sport Ragusa per il lavoro svolto sul ragazzo come settore giovanile e la disponibilità al progetto Marina di Ragusa Calcio

“Essere felice della riconferma è dir poco – sono le parole di Borrometi. Qui mi sento davvero a casa. Mister Utro in prima squadra mi ha dato molto sul piano professionale ed umano. Ecco perché la mia disponibilità nei confronti del tecnico e della società erano scontati. Felice anche di aver dato il mio piccolo contributo lo scorso anno e spero che per la prossima stagione potrò riusciremo a centrare gli obiettivi. Al momento mi godo questa riconferma in attesa di entrare nel vivo della competizione.”

Altra riconferma è quella di Simone Schisciano che ha rappresentato una certezza nella seconda parte della stagione passata, dove è stato uno dei protagonisti per raggiungere l’obbiettivo salvezza.

“Anche da parte mia – dichiara Schisciano – i primi ringraziamenti vanno al mister per avermi valorizzato nel mio ruolo e per aver creduto in me, sia la passata stagione che per quella prossima. Saranno parole di circostanza, ma posso garantire che da parte mia darò il massimo per gli obiettivi che la società vorrà prefissarsi.”

Salva