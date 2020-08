Venerdi mattina inaugurazione svincolo Rosolini della Sr-Gela

Ci fa piacere che la deputata Ars Campo – giustamente, dal suo punto di vista – non perda occasione per fare polemica, ottenendo suo malgrado l’effetto contrario. Quello cioè di ricordare all’opinione pubblica i grandi progressi dell’autostrada Siracusa-Gela, un’opera che rientra a pieno titolo fra i cantieri in corso più importanti d’Italia. La costruzione dell’autostrada fra Rosolini e Ispica procede spedita e infatti venerdì 7 agosto, alle ore 9.30, tutta la deputazione locale sarà invitata a partecipare al taglio del nastro, da parte del presidente Nello Musumeci, dello svincolo autostradale finalmente completato di Rosolini. Abbiamo voluto far slittare di qualche giorno l’apertura dell’opera, inizialmente fissata per il 31 luglio, per evitare la sovrapposizione con iniziative tenutesi altrove. Dopo anni di stallo, il Cas sta restituendo al territorio un’infrastruttura che l’intero Sud-est ha sognato per anni, un’opera destinata a cambiare il volto dell’Isola”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, in vista dell’inaugurazione dello svincolo di Rosolini, sull’autostrada Siracusa-Gela, prevista per venerdì 7 agosto 2020 alle 9.30.

