Il 2,5 per cento popolazione italiana con anticorpi Coronavirus

Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione italiana a partire da zero anni, che hanno sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2, 6 volte di più’ rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente durante la pandemia attraverso l’identificazione del Rna virale con tampone. Sono i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat secondo cui la Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5% di sieroprevalenza, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a piu bassa diffusione soprattutto del Mezzogiorno anche sotto l’1%. Le province più’ colpite sono Bergamo con il 24% e Cremona con il 19%. I sanitari sono i lavoratori più colpiti compresi in una forchetta tra 3,8 e 6,8%. Media superiore anche tra i casi registrati nella ristorazione (4,1%)

