Consegna lavori dell’impianto di pubblica illuminazione comunale e dei locali della Caserma dei Carabinieri

“Lo scorso 30.07.2020, continuando “nell’immobilità” che contraddistingue l’operato di questa Amministrazione si è proceduto alla consegna:

1. degli impianti e dei lavori inerenti la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, di cui al relativo progetto di finanza, per un valore della concessione pari ad € 7.217.169,00;

2. dei locali della Caserma dei Carabinieri, per un importo pari a € 400.000,00 euro.”

Due opere fortemente volute da questa Amministrazione – afferma il Sindaco Giovanni Barone – che contribuiranno a migliorare notevolmente la qualità della vita della nostra comunità che rappresentano fonte di orgoglio e soddisfazione per quest’Amministrazione.

Ma andiamo nel dettaglio l’illuminazione pubblica è da sempre parte integrante della gestione amministrativa del territorio comunale, occorre sempre ed in ogni caso garantire la sicurezza della viabilità nonché il comfort abitativo ambientale aumentando la qualità della vita sociale, il tutto senza tralasciare il risparmio energetico che rappresenta oggi la pima fonte di energia alternativa, ovvero, fare tutto con meno. Detto intervento andrà a migliorare in termini qualitativi di sicurezza e quantitativi, sono previsti diversi ampliamenti, la nostra rete di pubblica illuminazione presente su tutto il territorio comunale.

Per quanto attiene la Caserma dei Carabinieri – conclude Barone – appare superfluo ricordare l’importanza che riveste tale presidio di sicurezza presso la nostra collettività.”

Salva