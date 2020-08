“Lo avevamo detto a chiare lettere: prima del nome per noi di Forza Italia viene il progetto. E così è stato. Adesso che stiamo entrando nel vivo delle campagne elettorali, e i candidati stanno mostrando ai vittoriesi come intendano guidare la città, è arrivato il momento di sciogliere le nostre riserve. Forza Italia sarà in campo per sostenere il candidato della coalizione di centrodestra Salvo Sallemi nella sua corsa verso le urne”. A parlare è il commissario provinciale di Forza Italia a Ragusa, Giancarlo Cugnata, che definisce questa decisione “basata sulla serietà di un gruppo dinamico e guidato da ideali positivi che sta lavorando ad un programma ampio e variegato e che parla ai cittadini in maniera chiara e diretta, senza false promesse e senza alimentare vane speranze”.

Vittoria è una città economicamente strategica per l’intera provincia e deve tornare ad essere punto di riferimento nel panorama ibleo e siciliano attraverso i suoi mercati e le sue ricchezze. E’ una realtà che merita tanto, che ha sofferto ed è stata a lungo bistrattata, per cui ora serve una scossa. Bisogna ripartire con slancio, entusiasmo e preparazione per gettare le basi del riscatto e Forza Italia ritiene che solo volti nuovi e dalle mani libere, ma non per questo privi di esperienza, possano intestarsi questa mission.

“C’è da risollevare le sorti di un’intera comunità che non merita tutti i problemi e i disagi che sta attraversando anche nel quotidiano (dal problema dell’acqua a quello dei rifiuti, passando per la situazione disastrosa delle strade) e siamo certi – prosegue Cugnata – che il contributo di Forza Italia arricchirà di spunti e contenuti la campagna elettorale del candidato Sallemi, scelto perchè può rappresentare la sintesi di un centrodestra impegnato sia a livello regionale (con il governo Musumeci e il Presidente dell’ARS Miccichè) che locale, per restituire un futuro a questa terra.

Il prossimo passo che intendo fare – conclude Cugnata – è lavorare per fare in modo che la coalizione cresca, inglobando movimenti e partiti come Lega, Sviluppo Ibleo e lo stesso Nello Dieli, la cui presenza rafforzerebbe il ruolo dei moderati. Intendo, inoltre, dar vita ad una lista forte e competitiva, certo di ottenere una buona affermazione. Un lista per la quale il nostro nome di riferimento sarà quello di Antonio Prelati, persona seria e stimata, commerciante affermato e di lungo corso, profondo conoscitore delle dinamiche politiche, ecomiche e sociali vittoriesi e da sempre impegnato anche nell’associazionismo. Forza Italia si affiderà solo a candidati di spessore come lui, sicura del grande impegno che profonderà e dell’apporto che potrà dare”.

