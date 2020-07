Ex Provincia. Di Giorgio nuovo dirigente del settore Finanziario

Giuseppe Di Giorgio, 51 anni, laureato in Economia e Commercio all’Università di Catania col massimo dei voti, dipendente dell’Ente da 23 anni e più volte titolare di Posizione Organizzativa, è il nuovo dirigente del settore “Finanze e Contabilità” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il Commissario straordinario Salvatore Piazza, a conclusione della procedura selettiva ex art.110 del Tuel lo ha individuato come dirigente del settore “Finanze e Contabilità” conferendogli l’incarico a tempo determinato per 3 anni.

Di Giorgio che ha maturato una lunga esperienza nel settore Finanziario dell’ente ed ha anche un master in ‘Controllo interno e auditing’ ottenuto col massimo dei voti e la lode presso il Consorzio ‘For.Com’ con particolare competenza riferita al controllo e revisione di bilanci di enti pubblici e privati, ha fatto all’interno dell’ente tutta la trafila sino a raggiungere ora l’incarico apicale.

L’incarico dirigenziale al dottor Giuseppe Di Giorgio consente all’Ente di ‘coprire’ un vuoto apicale nell’organigramma e di restituire il settore ‘Finanze e Contabilità’ ad un dirigente a tempo pieno. Finora a reggere il settore è stato ad interim il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’ Carlo Sinatra.

