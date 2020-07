Alla corte della ProVolley Team arriva la siciliana D’Antoni

E’ Jennifer D’Antoni il nuovo acquisto dell’Egea PVT Modica. Tra le più giovani a vestire biancorosso per la stagione 2020/2021, l’opposto del Volley Gela, mancina classe 2002, già convocata per due anni di fila al Trofeo delle Regioni, è stata protagonista della promozione dalla prima divisione alla serie D della sua squadra di origine quando aveva solo12 anni. Poi il campionato di C a 15 anni. D’Antoni si conferma così un ulteriore ingaggio in prospettiva, come consuetudine ormai per la PVT Modica, che non guarda solo all’imminente campionato, ma programma costantemente le mosse da mettere in atto per il futuro della società.

Atlete già affermate, dunque, ma anche giovani promesse del volley nostrano, insieme per il progetto PVT.

“Essere a Modica è un grande privilegio per me – le prime parole della giovane D’Antoni – non mi sarei mai aspettata una chiamata da parte di Corrado Scavino, grande allenatore che ho avuto il piacere di conoscere durante una partita.”

Le domandiamo che effetto le fa esordire in B1 e molto schiettamente Jennifer ci risponde

“Il massimo campionato che ho disputato è stato quello di serie C, per questo motivo sono pronta ad impegnarmi il doppio delle altre per familiarizzare con l’ambiente.

Quando ho incontrato alcuni membri dello staff non ho avuto dubbi sulla mia decisione: la loro cordialità e familiarità mi hanno convinto immediatamente!”

Salva