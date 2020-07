Auto e Moto d’epoca sotto le stelle domenica a Marina di Modica

Auto e moto d’epoca in mostra domenica 2 agosto in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. L’organizzazione del Modica Summer Fest, tra spettacoli di cabaret, musica e cultura, ha pensato di inserire anche la passione per i veicoli d’epoca che negli ultimi anni ha preso sempre più piede coinvolgendo in Italia milioni di appassionati. Quale migliore occasione di una calda sera di mezza estate per uscire dal garage il proprio gioiello ed esporlo in una delle piazze più belle del litorale ibleo? La partecipazione, gratuita, è riservata ai possessori di auto e moto immatricolate fino al 2000. Nel corso della serata il pubblico presente potrà votare sia l’auto che la moto preferita, che non deve essere per forza la più costosa o la più antica, ma quella che riesce a suscitare le emozioni più forti. D’altronde l’emozione è l’ingrediente principale di chi coltiva giornalmente questo hobby. E saranno in tanti domenica sera a Marina. Gli organizzatori attendono l’arrivo delle prime vetture e delle prime moto a partire dalle 19:00. Per partecipare è consigliabile prenotarsi chiamando i numeri 3312665020, 3336692714 e 3920908572 per avere garantito il proprio posto. Infatti, esauriti i posti a disposizione in piazza, l’organizzazione non ammetterà altri partecipanti.

