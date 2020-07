Covid-19. Impennata di positivi in Sicilia

C’è un’impennata nel numero di nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore: +39. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.

A far lievitare i casi, come successo negli ultimi giorni, sono stati anche i contagi dei migranti sbarcati sull’Isola: 28 dei nuovi casi risultano nell’Agrigentino, dunque compresi presumibilmente anche quelli di Lampedusa, 6 nel Catanese, uno a Ragusa, due nel Messinese, uno nell’Ennese e uno nel Palermitano. Fatto sta che nell’Isola continua la brusca impennata di casi positivi al Covid-19 e anche per questo ci vorrebbe, forse, più chiarezza da parte della Regione, che non fornisce più dati ormai da settimane.

Salva