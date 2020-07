Ragusa. Ricevuta al Comune la ricercatrice Cettina Castilletti

La ricercatrice Ragusana Cettina Castilletti è stata ricevuta stamane al Comune dal Sindaco Peppe Cassì e dal presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo. L’illustre concittadina fa parte dell’equipe dell’ospedale Lazzaro Spallanzani che per prima in Italia è riuscita a isolare il Coronavirus. Per questa scoperta, Cettina Castilletti lo scorso giugno era stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.

“Abbiamo oggi accolto in Municipio Cetty Castilletti – ha dichiarato il primo cittadino -, concittadina che ha dato un grande contributo alla comunità scientifica all’indomani dell’insorgere della pandemia. Isolando il virus, questa donna ragusana e il team dello Spallanzani hanno ancora una volta dimostrato come nei momenti bui occorra guardare al lavoro, alla dedizione, alla preparazione. Con riconoscenza e ammirazione abbiamo voluto farle sentire la vicinanza della città”.

