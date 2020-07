Ragusa Calcio rafforza il reparto avanzato con il bomber Furnò

Il Ragusa Calcio piazza un altro gran colpo in attacco, assicurandosi le prestazioni di una pedina molto apprezzata dai tifosi azzurri. Torna a vestire la maglia delle aquile il bomber Andrea Furnò che conosce molto bene la piazza per essere stato protagonista della cavalcata vincente che, due anni fa, consegnò al Ragusa il successo nel campionato di Promozione e la conquista della Coppa Italia di categoria. “Sono molto contento di essere di nuovo qui – chiarisce – per me è come se, dopo l’anno della promozione, riprendesse in qualche modo un discorso interrotto. Arrivo dallo Sporting Eubea, dopo una stagione contrassegnata da un infortunio oltre che dal lockdown. Ovviamente, ho grandissima voglia di rivalsa e quale miglior occasione se non quella che mi viene fornita del Ragusa. Ringrazio il diesse Carmelo Bonarrigo e il tecnico Filippo Raciti per avermi pensato e per avermi fornito questa occasione. Qui c’è molta carne al fuoco e non vedo l’ora di mettermi a lavorare per riuscire a raggiungere, tutti assieme, traguardi di elevato spessore”.

