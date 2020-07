La KeyJey Ragusa ha ingaggiato il talento ennese Manuel Russello

Gran colpo di mercato per la KeyJey Ragusa che, per la stagione 2020-2021 che sarà disputata nel campionato nazionale di Serie A2, si è assicurata le prestazioni di Manuel Russello, classe ‘96, 183 cm di altezza. Russello, ennese, ha giocato durante la scorsa stagione con il Bologna United in A2. E’ un atleta che ha molto talento ed è stato fortemente voluto dalla società ragusana che, tra l’altro, aveva cercato di portarlo in città già l’anno scorso riconoscendone appieno le doti fisiche e tecniche. Per il coach degli iblei, Mario Gulino, si tratta di un gradito ritorno visto e considerato che lui stesso lo ha cresciuto a Enna fino a fargli spiccare il volo in alcune realtà societarie del Nord Italia. E’ un atleta che può tranquillamente fungere da jolly e ricoprire ruoli come il terzino sinistro e il centrale. Nonostante la giovane età, si tratta di una pedina che, inserita nel mosaico del sette ragusano, potrà garantire quel surplus di esperienza, proprio per i suoi trascorsi in alcune squadre del Settentrione, che in circostanze specifiche si rende necessario. “Ho scelto Ragusa – dice l’ultimo arrivato – perché è stata la squadra che mi ha fortemente voluto. Il progetto è molto interessante e ci potremo prendere delle belle soddisfazioni. Mi aspetto un campionato duro, molto equilibrato e spero di dare il mio contributo sia in campo che fuori. Non vedo l’ora di cominciare”. “E’ un atleta molto talentuoso, lo conosciamo bene – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – ed è senz’altro un elemento che fa al caso nostro e che, soprattutto, ci aiuterà a portare avanti il nostro ambizioso progetto di crescita”.

