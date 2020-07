Il ragusano Gulino Vicepresidente Regionale Confcooperative

Confcooperative Sicilia ha ultimato il proprio percorso assembleare con il rinnovo degli organi di governo. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, oltre alla conferma di Gianni Gulino alla presidenza territoriale, è da registrare, durante la seduta del nuovo primo consiglio regionale, la nomina dello stesso Gulino a vicepresidente regionale assieme ad altre quattro figure che ricopriranno la stessa carica. Nello stesso tempo, con riferimento all’area provinciale, sono stati nominati vicepresidenti Nello Aprile e Danilo Scalone oltre al rinnovo del Consiglio territoriale. “La mia nomina a vicepresidente regionale – sottolinea Gulino – costituisce un attestato di stima che apprezzo molto e che mi fornisce ulteriori stimoli per andare avanti nell’azione portata avanti dalla nostra associazione nel campo della cooperazione che, anche in occasione del periodo pandemico, si è confermata tra le più vitali e operativa. Il fatto di potere ricoprire il ruolo di vicepresidente regionale di Confcooperative Sicilia ci fornirà lo spunto per portare avanti in ambiti più estesi quelle linee legate alla crescita delle prospettive di sviluppo che abbiamo cercato di attuare sul nostro livello territoriale. E’ un momento difficile e complicato. Ma il mondo della cooperazione potrà garantire una mano concreta d’aiuto verso quei percorsi di crescita economica che tutti auspichiamo di potere attivare da qui a breve termine”.

