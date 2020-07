Calcio. Modica Airone cede 2 under a Troina e Marina di Ragusa

La società Modica Airone si conferma ancora una volta fucina di grandi talenti, pronti a sbarcare tra i professionisti e a dare lustro al settore giovanile dal quale provengono. Questa volta tocca agli Allievi uscenti, categoria 2003, Danilo Fronterrè e a Lorenzo Peluso portare in alto il nome della società di Modica, con il loro approdo, rispettivamente, al Troina e al Marina di Ragusa, entrambe formazioni che si apprestano a giocare il campionato di Serie D.

I due giovani erano già seguiti da tempo e hanno, finalmente, coronato il sogno di poter mettere in mostra le proprie qualità tra i professionisti dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Un punto di partenza, e non di arrivo, che dimostra quanto la società Airone sia attenta a dare una buona formazione ai suoi ragazzi, sia dal punto di vista tattico, e quindi sportivo, sia dal punto di vista umano, legato alla crescita di uomini prima che di professionisti. Dal punto di vista tecnico la società di Modica ha avuto la bravura, e la fortuna, di puntare su ragazzi che hanno sicuramente una base importante che viene da un dono naturale, coltivato e curato da professionisti del settore come, in questo caso, Andrea Tona, che li ha guidati negli ultimi anni.

Altri ragazzi sono pronti ad approdare nella Lega Nazionale Dilettanti e tra i professionisti, a dimostrazione che il progetto nato anni fa dalla famiglia Pitino, continua a dare i suoi frutti, grazie alla passione e alla professionalità di chi ne ha preso parte e di chi, ancora oggi, si impegna nello sviluppo di strutture all’avanguardia e nella formazione di piccoli giocatori attraverso allenatori preparati.

La società si appresta a vivere nuove stagioni, lasciandosi alle spalle il periodo buio del Covid-19, progettando quella che sarà una stagione entusiasmante, con nuovi talenti da scoprire e nuove leve da formare nei campionati Regionali, con la speranza di regalare nuovi volti al calcio locale e nazionale, volti che si possano contraddistinguere nello sport così come nella vita.

