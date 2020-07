Blitz al mercato di Marina di Ragusa. Sequestri e multe

Blitz della Polizia Municipale, coadiuvato dai Carabinieri di Marina di Ragusa e dalla Guardia di Finanza, per verificare la regolarità del mercato rionale di Marina di Ragusa.

L’azione della Polizia Municipale si è concentrata in particolar modo all’esterno dell’area, dove venditori abusivi commerciavano prodotti alimentari non tracciati.

Si è, quindi, proceduto al sequestro di 17 cassette di pomodori, 18 di frutta e 24 con ortaggi vari, prodotti distrutti proprio a causa dell’impossibilità a ricostruirne la filiera di origine; sono stati elevati 3 verbali da 1032 euro per commercio su aree pubbliche senza autorizzazioni, 3 daspo per due venditori abusivi provenienti da Comiso e uno da Gela, 4 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico da 173 euro.

Simultaneamente, sono stati svolti controlli anche all’interno dell’area mercatale da parte di agenti in borghese della Guardia di Finanza.

“Ringrazio la Polizia Municipale – dice il sindaco Peppe Cassì – per l’operazione e l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per il prezioso supporto, che ci ha permesso di dare riscontro alle segnalazioni pervenute nell’ultimo periodo. Controlli simili saranno effettuati anche nei prossimi giorni e in altri mercati rionali”.

