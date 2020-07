Yousef Bettaghor riconfermato tra le file de Ragusa Calcio

Yousef Bettabghor, classe 2001, torna a vestire la maglia delle aquile azzurre. Il giovanissimo e duttile giocatore, utilizzabile come under, ragusano ormai da tempo, è uno dei riconfermati della scorsa stagione. “Continuare con l’Asd Ragusa Calcio 1949 – dice – è per me un grande stimolo a maggior ragione in una fase in cui, con la nuova proprietà, si punta a progettare qualcosa d’importante. Posso giocare in diversi ruoli e anche per la prossima stagione potrò essere utilizzato come under, circostanza che mi fornirà la possibilità di mettermi ancora una volta in vetrina. Voglio dare il meglio e per me, da ragusano, cresciuto con l’Orsa, è una questione d’orgoglio personale riuscire a portare il più in alto possibile la maglia azzurra. Non vedo l’ora di cominciare di nuovo a giocare dopo lo stop forzato di parecchi mesi. Ringrazio il diesse Carmelo Bonarrigo e il tecnico Filippo Raciti per la fiducia accordatami. E grazie anche al presidente Giacomo Puma per la possibilità che mi è stata data. Cercherò di non deludere nessuno”.

