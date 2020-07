Blu Tennis Pozzallo trionfa al Memorial Calogero Agosta

Ripartenza tennistica di ottimo livello quella che è andata in scena sui campi del Blu Tennis a Pozzallo. Il Club pozzallese ha organizzato ottimamente un torneo di terza categoria maschile e feminile Fit a livello regionale con oltre 55 iscritti tra maschi e femmine.

Ad avere la meglio nel tabellone maschile è stato il giovane vittoriese Raffaele Frasca, classe 2004, cat. 3.1, tesserato per il C.T. Ragusa, che in una bella finale, almeno per un set ha battuto la sorpresa Gianmarco Pacetto, 3.3, del Tennis Club Scicli. Il punteggio finale in favore di Frasca è stato di 6/4 6/1, con Pacetto che fino al 4/4 al primo ha lottato, ma dopo è venuta fuori la maggiore intensità e qualità del giovane vittoriese che ha portato a casa meritatamente il torneo. In semifinale si erano fermati Michelangelo Rizza, 3.3, e Umberto Romano, 3.3, entrambi sconfitti al terza set dai finalisti.

Nel tabellone femminile c’è stata la sorpresa in finale con la testa di serie n.1, Ginevra Grana, 4.1, del Matchball Siracusa, che ha ceduto per 6/4 6/1 all’esperta Annamaria Baglieri del Tennis Club Ispica, 4.3. La Baglieri ha fatto suo il match sciorinando un tennis vario con grande profondità e rotazioni e dimostrando tanta cattiveria in più rispetto alla sua avversaria.

Dopo le finali si è svolta la premiazione con la presenza della signora Pinella Agosta, che ha ricordato il compianto fratello Calogero a cui è dedicato il torneo, il Direttore del torneo M° Dario Mallia, il Giudice Arbitro Marisa Fraglica ed il giudice di sedia della finali Alessandro Cascone.

Salva