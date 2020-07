Pronostici Serie A: perché molti ne vanno matti

Le scommesse sportive sono una delle passioni più grandi per molti appassionati di sport. Esse infatti sono in grado di coniugare il piacere del rischio al gusto di guardare una partita in diretta, e nel frattempo si spera sempre di azzeccare più risultati possibili per poter vincere somme di denaro talvolta anche importanti.

Tra tutti i pronostici, per i tifosi italiani ovviamente i preferiti sono i pronostici Serie A, ovvero quelli riguardanti il proprio campionato. Non potrebbe essere diversamente: la tradizione delle scommesse sportive in Italia è molto lunga, e nel tempo si è evoluta grazie alle nuove tecnologie, ma anche grazie ad un costante ampliamento del pubblico giocante, specialmente verso un pubblico più giovane.

Ma quali sono i veri motivi per cui gli scommettitori adorano i pronostici sulla Serie A? Proviamo a dare una risposta completa.

Perché la Serie A spesso riesce ad essere imprevedibile

Il campionato della Serie A molto spesso riesce ad essere a dir poco imprevedibile. A differenza di quanto si possa pensare, non è vero che in Italia i risultati sono quasi scontati o comunque spesso simili a quanto ci si possa aspettare. Al contrario, di frequente capitano autentici exploit: squadra di bassa classifica che riescono a tener testa alle big, o addirittura a batterle di misura; partite in cui ci si aspetterebbe una valanga di goal, e invece non ne arriva nemmeno uno, e così via.

Insomma, la Serie A è sempre altamente imprevedibile e ciò la rende sia divertente, sia talvolta remunerativa.

Perché le quote spesso propongono cifre interessanti

Non è raro vedere quote parecchio interessanti per le partite di Serie A. Ciò succede soprattutto quando a giocare sono squadre in un periodo negativo, o comunque squadre di bassa classifica che affrontano squadre di alta classifica. In questi casi gli scommettitori impazziscono e si fiondano a puntare proprio sulle squadre meno favorite, così da sperare di vincere qualcosa di interessante a fine turno.

Oltretutto, in Serie A non capita spesso di vedere partite con un elevato numero di reti, ad eccezione di alcune squadre che riescono sempre a segnare molto. Per questo motivo, tentare la fortuna puntando su un numero di goal elevato potrebbe portare grandi benefici e grandi vittorie agli scommettitori.

Perché la passione per il calcio del Bel Paese è grandissima

A tutto questo ovviamente si unisce la grandissima passione per i tifosi verso le proprie squadre del cuore, ossia quelle del proprio Paese. Basti pensare che soltanto Juventus, Milan e Inter rientrano tra le prime 10 squadre più tifate al mondo; i bianconeri ricoprono la sesta posizione e hanno guadagnato un enorme fetta di pubblico negli ultimi anni, grazie ai successi e all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Le due milanesi, invece, rappresentano a loro volta un’istituzione nel calcio mondiale; ma pensiamo anche a Napoli, Roma e Lazio, vale a dire le altre big del campionato, o la sorpresa Atalanta.

Insomma, a seguire la Serie A c’è sempre da divertirsi davvero molto, e anche per questo motivo i tifosi adorano i pronostici sulla Serie A.

