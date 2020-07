Le qualità di un sito web di successo

La maggior parte delle attività imprenditoriali oggi possiede un sito internet, o almeno una pagina istituzionale sui social media. Del resto è importantissimo incontrare i propri clienti tramite internet, che garantisce un contatto 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Detto questo, non tutti i siti internet aziendali hanno le caratteristiche che consentono di approfittare delle opportunità offerte dal web. Perché se è vero che un’impresa deve essere presente online, è anche vero che le pagine aziendali devono anche avere specifici requisiti.

Un sito professionale

Ormai da anni il tempo delle pagine amatoriali online è finito. Oggi un sito aziendale che offra la possibilità di incontrare i propri clienti, di offrire dei servizi, di fornire una certa autorevolezza all’impresa, deve essere anche di qualità e costruito da esperti del settore. Anche se sono disponibili strumenti che consentono di avviare un sito internet con zero conoscenza del settore e in pochi attimi, è sempre più essenziale rivolgersi a consulenti esterni, che possano dare vita a pagine web aziendali di un certo livello. Leggendo le recensioni Italiaonline si comprende che tale realtà, per altro tutta italiana, è tra le più interessanti sotto questo punto di vista. Permette infatti di trovare tutti gli strumenti e i servizi necessari per creare un buon sito web, riunite in un unico luogo.

L’aspetto di un sito internet

Possiamo considerare il sito internet aziendale come il biglietto da visita, porto a tutto il mondo. Appare quindi evidente che anche il look ha un ruolo importante sotto questo punto di vista. Una pagina web di successo è piacevole, con immagini di qualità e un layout gradevole. La struttura del sito, la cosiddetta mappa, è chiara e facile da comprendere, in modo che chi approda sul sito stesso possa trovare tutto ciò che cerca in pochi passaggi, senza perdersi in meandri e involuzioni di difficile comprensione. Per ottenere tutte queste caratteristiche è importante chiarire sin da subito quale sia l’intento del sito, cosa che va di pari passo con le considerazioni che riguardano i potenziali clienti e i bisogni che si desidera soddisfare. Facendo un esempio banale, ci sono aziende che offrono servizi direttamente online, mentre altre realtà necessitano di un contatto faccia a faccia, e sul sito presentano esclusivamente i prodotti, senza consentire di acquistarli. Già questo tipo di differenziazione porta con sé a evidenti differenze per quanto riguarda la costruzione del sito.

Contenuti, servizi, prodotti

Un buon sito internet di qualità deve anche offrire del valore aggiunto a chi vi giunge, tramite una ricerca mirata o generica. Prima di tutto deve essere in grado di posizionarsi in modo adeguato sui motori di ricerca, in modo da farsi trovare dai potenziali clienti. Secondariamente deve proporre contenuti interessanti e ben esplicitati, oltre a veri e proprio servizi. Ad esempio un elenco delle modalità di contatto con l’azienda, o addirittura una chat in tempo reale con il servizio clienti. Le modalità da sfruttare a tale scopo sono varie, la scelta dipende anche dalle motivazioni per cui è nato il singolo sito.

Salva