Modica Calcio, presi due under: Fidone e Virdieri

Il Modica Calcio, pensa anche ad assicurarsi i migliori giovani per “puntellare” anche la rosa degli atleti in quota under di cui al momento fanno già parte Gianmarco Galfo (2001) Salimina Hydara (2001), Micolay Di Raimondo (2001), probabilmente Giorgio Zacco (2002) che nell’attesa di intraprendere gli studi universitari deve ancora decidere se rimanere in rossoblu e il nuovo arrivato Giorgio Iemmolo (2002), ma per non lasciare nulla al caso il Direttore Sportivo Peppe Riela è riuscito a portare alla corte di Orazio Trombatore due giovanissimi di grande prospettiva.

Si tratta del portiere classe (2004) Gabriele Fidone e del difensore (classe 2003) Giuseppe Virdieri.

Gabriele Fidone è un guardiapali dotato fisicamente che possiede anche delle grandi doti tecniche. È cresciuto calcisticamente tra le giovanili dell’Olimpic Scicli e dell’Atletico Scicli. Con i “Gabbiani” ha anche “assaporato” il campionato di Promozione essendo stato spesso convocato in prima squadra. Ha tanta voglia di crescere e di migliorarsi e sotto le ali “protettive” di Peppe Aglianò avrà la possibilità di “carpire” a un grande portiere con un grande bagaglio di esperienza i “trucchi” del mestiere.

“Ricevere la chiamata del Modica Calcio – spiega Gabriele Fidone – è per me motivo di grande orgoglio e mi onora moltissimo. Ho tanta voglia di crescere, di allenarmi e migliorarmi e per questo motivo sono disposto a fare tanti sacrifici perchè – continua – per me quella che mi sta offrendo il Modica Calcio è un occasione troppo importante, perchè so già che Modica è una piazza esigente. Ringrazio la società nella persona del presidente Michele Zocco, il Direttore Generale Pippo Vicari e in maniera particolare il Direttore Sportivo Pepe Riela, che – conclude Gabriele Fidone – crede fortemente in me e farò di tutto per non deluderlo e non deludere tutti quelli che mi hanno dato questa occasione”.

Altro giovane di grande prospettive che andrà ad aggregarsi con la rosa della prima squadra è il difensore Giuseppe Virderi. Classe 2003, il promettente atleta è cresciuto nelle giovanili del Modica Airone. Negli ultimi due anni ha giocato con la Game Sport Ragusa dove si è distinto per le sue doti atletiche e caratteriali. Con la formazione ragusana ha vinto l’ultimo campionato regionale under 17. Ha molta personalità tant’è che nasce da difensore centrale,ma si adatta molto bene anche in altri ruoli della difesa. Anche Virdieri, come Fidone è una scommessa del Ds Riela che ha voluto fortemente i due giovani sciclitani al Modica, dove come ribadito saranno aggregati con la prima squadra.

“Sono stato immediatamente colpito dall’interessante progetto che il Modica Calcio mi ha illustrato e sposarlo è stato veramente semplice -dichiara Giuseppe Virdieri – cercherò di sfruttare al massimo la possibilità che mi è stata data perchè quella del Modica Calcio è un ulteriore step della mia crescita calcistica. Per me – continua – è un grande onore vestire questa maglia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Cercherò di ripagare in campo la fiducia che mi è stata concessa soprattutto dal DS Riela – conclude Giuseppe Virdieri – mettendo sempre il massimo impegno”.

