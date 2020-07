Il Marina di Ragusa si iscrive al prossimo campionato di serie D

Il Marina di Ragusa Calcio comunica di aver perfezionato l’iscrizione al campionato di serie D, stagione 2020/2021. Si tratta di un primo passo fondamentale per l’inizio di una nuova avventura che vedrà la squadra della frazione del capoluogo ibleo affrontare per la seconda volta consecutiva il campionato di quarta serie, con l’intento di ben figurare, proseguendo sulla scia degli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti.

“Nonostante le difficoltà economiche che hanno colpito gran parte dell’economia italiana, compresa l’enorme ‘impresa’ calcio, abbiamo avuto la forza di trovare le necessarie risorse per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di serie D, che si preannuncia molto competitivo.” Sono le parole del Direttore Generale della società rossoblu, Nunzio Calogero a poche ore dall’iscrizione della squadra al campionato di quarta serie che inizierà il prossimo 27 settembre, mentre la settimana precedente inizierà la fase preliminare di Coppa Italia.

