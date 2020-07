Giunta approva atto di indirizzo per bus navetta a Ragusa Ibla

Con un atto di indirizzo, immediatamente esecutivo, votato dalla Giunta Municipale, è stato dato mandato agli uffici di predisporre i provvedimenti tecnici, viabilistici e amministrativi per prevedere anche per quest’estate il servizio navette di collegamento tra Ragusa Centro e Ragusa Ibla dal 1° agosto al 31 ottobre.

“Nonostante il grande successo dell’iniziativa che l’anno scorso ha agevolato la mobilità di circa 60.000 ragusani e turisti – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – fino a qualche settimana fa eravamo stati costretti a rinunciare al collegamento a causa dei limiti di capienza dei mezzi pubblici, recentemente revocati. Stiamo quindi procedendo con l’iter di affidamento del servizio, che dovrà essere attivo dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi, e che vorremmo far transitare anche da via Roma, sulla quale nei giorni scorsi è stato effettuato un apposito sopralluogo tecnico. Appena la procedura sarà completa e il collegamento pronto a partire, forniremo tutti i dettagli su orari e tragitto. L’iniziativa si collega così al nuovo piano per la mobilità di Ibla, che ha permesso di ricavare 150 parcheggi in più lungo la circonvallazione”.

