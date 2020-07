Venerdi 31 luglio si presenta a Scicli il libro di Fabio Granata

Fabio Granata sarà a Scicli venerdì 31 luglio alle ore 21 in Piazzetta Aleardi ospite del Circolo “Vitaliano Brancati” per presentare il suo nuovo libro “Siciliano per cultura” , edito da Mario Bonanno.

Saranno Alessia Gambuzza, presidente di Legambiente Scicli e il professore Giuseppe Pitrolo a dialogare con l’autore. Si unirà alla conversazione con Granata anche lo studioso di storia Andrea Cerra.

Il volume racconta la straordinaria esperienza politica e umana vissuta da Granata insieme a tanti personaggi che negli anni lo affiancarono, sino ad indurlo a compiere una vera e propria rivoluzione nella rigenerazione del patrimonio culturale materiale e immateriale siciliano.

Si narra della Sicilia partendo dalla sua Bellezza, ma soprattutto del Sud Est e del val di Noto, del Patrimonio Unesco, della tutela del Paesaggio. Granata ci offre tanti spunti per prendere consapevolezza di una Bellezza che spesso non riconosciamo e tanti stimoli perché si possa proseguire in un’azione di valorizzazione dell’inestimabile valore del patrimonio culturale e del paesaggio.

