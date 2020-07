Era il “palo” in una rapina a Comiso. Patteggia due anni

Si è avvalso del rito del patteggiamento un 19enne comisano, ed è stato condannato dal gup di Ragusa, Andrea Reale, a due anni di reclusione. Il giovane, secondo l’accusa sostenuta dal piemme Monica Monego, avrebbe fatto da “palo” in una tentata rapina ai danni di una tabaccheria di Comiso nel mese di ottobre del 2019, mentre il complice, un minore, entrava nell’esercizio armato di un taglierino intimando ai gestori, in dialetto, la consegna dei soldi. Questi ultimi, però, reagirono e i malviventi furono costretti alla fuga. Attraverso la videosorveglianza a circuito chiuso, gli inquirenti risalirono ai due mancati rapinatori. Al 19enne incensurato è stata consessa la sospensione della pena. Dell’altro indagato si sta occupando il Tribunale per i Minori di Catania.

