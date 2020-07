Controlli sulla differenziata nel territorio comunale di Scicli

Giro di vite sulla raccolta differenziata a Scicli e nelle borgate. Alcuni cittadini conferiscono i rifiuti in maniera non conforme al calendario e alle modalità previste, ragion per cui si sta procedendo alla loro identificazione e alla successiva intimazione a osservare le regole. Nei prossimi giorni i trasgressori saranno multati.

Stessa attività di controllo su quanti creano discariche abusive. Si sta risalendo all’identità di quanti sporcano il territorio. La sanzione nei confronti di costoro, già identificati grazie alla videosorveglianza, sarà dura.

