Maltempo: danni nelle campagne di Modica

Tanto tuonò che alla fine piovve. La tanto attesa perturbazione, annunciata da tutti i meteorologi e dalla stessa Protezione Civile Regionale, è arrivata puntuale ad abbattersi su Modica. Poco prima delle 13 una quantità ingente di acqua si è riversata sulla Città e sulle campagne con particolare forza su quest’ultime. Sono tantissimi i danni che si sono registrate in varie parti di Modica come Trebalate, Passo Parrino, Rocciola dove dai terreni allagati si sono riversati numerosi detriti sulla carreggiata che hanno reso impraticabili le strade. Crolli di muri in pietra invece si registrano in prossimità di Passo Gatta sulla strada S.Angelo che porta a Frigintini e nelle contrade Rampolo e Cozzo Bianco. Già dalle prime ore del pomeriggio mezzi pesanti sono usciti per ripulire i danni e ripristinare il normale flusso veicolare.

