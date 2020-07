Il Marina di Ragusa calcio amplia l’assetto dirigenziale

Dopo l’ampliamento dell’ufficio stampa, la società dà il benvenuto a due nuovi dirigenti. Si tratta del dott. Cristian Manenti e del dott. Stefano Carrubba.

Due professionisti della frazione di ‘Mazzarelli’ da sempre vicini alla società. Stefano Carrubba ha già vestito in passato la maglia rossoblu mentre Manenti è stato allenatore del settore giovanile sempre del Marina di Ragusa.

Entrambi avevano intrapreso il percorso della società un paio di anni fa e da quest’anno rientrano a far parte della famiglia con ruoli diversi ma con la stessa ed immutata passione per questi colori. Le loro competenze saranno fondamentali per la nuova stagione agonistica. Il Dott. Manenti, rinomato osteopata, potrà fornire la sua professionalità medico/sportivo alla squadra.

Sul fronte ‘roster’ il Direttore Sportivo si muove sottotraccia per la chiusura di una serie di accordi tra chi lo scorso anno faceva già parte della rosa e dei nuovi calciatori che sono in stretto contatto con il DS.

La prossima settimana sarà ufficializzata la data per una conferenza stampa durante la quale saranno forniti i nomi dei calciatori nuovi che sposeranno il progetto. Tutto questo in previsione dell’inizio della preparazione atletica che dovrebbe iniziare la settimana di ferragosto.

